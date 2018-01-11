Tokenomika IOSToken (IOST) Odkryj kluczowe informacje o IOSToken (IOST), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o IOSToken (IOST) The IOS(Internet of Services) offers a solid infrastructure for all kinds of online service providers. Its ultra-high TPS, privacy protection, scalable and secure blockchain provide infinitely many new possibilities for online service providers to serve their customer base. The IOS(Internet of Services) offers a solid infrastructure for all kinds of online service providers. Its ultra-high TPS, privacy protection, scalable and secure blockchain provide infinitely many new possibilities for online service providers to serve their customer base. Oficjalna strona internetowa: http://iost.io/ Biała księga: https://docs.iost.io/getting-started/quick-start Block Explorer: https://www.iostscan.com/ Kup IOST teraz!

Tokenomika i analiza cenowa IOSToken (IOST) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla IOSToken (IOST), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 84.87M $ 84.87M $ 84.87M Całkowita podaż: $ 46.58B $ 46.58B $ 46.58B Podaż w obiegu: $ 28.10B $ 28.10B $ 28.10B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 271.80M $ 271.80M $ 271.80M Historyczne maksimum: $ 0.0907652 $ 0.0907652 $ 0.0907652 Historyczne minimum: $ 0.00156203910694 $ 0.00156203910694 $ 0.00156203910694 Aktualna cena: $ 0.00302 $ 0.00302 $ 0.00302 Dowiedz się więcej o cenie IOSToken (IOST)

Tokenomika IOSToken (IOST): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki IOSToken (IOST) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów IOST, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów IOST. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszIOST tokenomikę, poznaj cenę tokena IOSTna żywo!

Jak kupić IOST Chcesz dodać IOSToken (IOST) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu IOST, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować IOST na MEXC już teraz!

Historia ceny IOSToken (IOST) Analiza historii ceny IOST pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny IOST już teraz!

Prognoza ceny IOST Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać IOST? Nasza strona z prognozami cen IOST łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena IOST już teraz!

