The IOS(Internet of Services) offers a solid infrastructure for all kinds of online service providers. Its ultra-high TPS, privacy protection, scalable and secure blockchain provide infinitely many new possibilities for online service providers to serve their customer base.

NazwaIOST

PozycjaNo.379

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.05%

Podaż w obiegu25,407,526,843

Maksymalna podaż90,000,000,000

Całkowita podaż45,779,378,999

Wskaźnik obrotu0.2823%

Data wydania2018-01-11 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane0.01 USDT

Historyczne maksimum0.13649600744247437,2018-01-24

Najniższa cena0.00156203910694,2020-03-13

Publiczny blockchainIOST

Sektor

Media społecznościowe

