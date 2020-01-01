Tokenomika HONK (HONK) Odkryj kluczowe informacje o HONK (HONK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o HONK (HONK) Honk is the first goose-themed coin on the Solana blockchain. $HONK was inspired by an audacious goose known for aspiring to be a boss, featured in the viral video game "Untitled Goose Game." Honk is the first goose-themed coin on the Solana blockchain. $HONK was inspired by an audacious goose known for aspiring to be a boss, featured in the viral video game "Untitled Goose Game." Oficjalna strona internetowa: https://honk.lol/ Block Explorer: https://solscan.io/token/3ag1Mj9AKz9FAkCQ6gAEhpLSX8B2pUbPdkb9iBsDLZNB Kup HONK teraz!

Tokenomika i analiza cenowa HONK (HONK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla HONK (HONK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 797.48K $ 797.48K $ 797.48K Całkowita podaż: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Podaż w obiegu: $ 919.82M $ 919.82M $ 919.82M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 866.99K $ 866.99K $ 866.99K Historyczne maksimum: $ 0.04001 $ 0.04001 $ 0.04001 Historyczne minimum: $ 0.000066295081003402 $ 0.000066295081003402 $ 0.000066295081003402 Aktualna cena: $ 0.000867 $ 0.000867 $ 0.000867 Dowiedz się więcej o cenie HONK (HONK)

Tokenomika HONK (HONK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki HONK (HONK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HONK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HONK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHONK tokenomikę, poznaj cenę tokena HONKna żywo!

Jak kupić HONK Chcesz dodać HONK (HONK) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu HONK, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować HONK na MEXC już teraz!

Historia ceny HONK (HONK) Analiza historii ceny HONK pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny HONK już teraz!

Prognoza ceny HONK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HONK? Nasza strona z prognozami cen HONK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HONK już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!