Honk is the first goose-themed coin on the Solana blockchain. $HONK was inspired by an audacious goose known for aspiring to be a boss, featured in the viral video game "Untitled Goose Game."

NazwaHONK

PozycjaNo.2017

Kapitalizacja rynkowa$0,00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0,00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0,00%

Podaż w obiegu919 818 677,21

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż999 985 895,01

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.04147847959572609,2024-03-09

Najniższa cena0.000066295081003402,2024-01-13

Publiczny blockchainSOL

