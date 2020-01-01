Tokenomika OG (OG) Odkryj kluczowe informacje o OG (OG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o OG (OG) OG Fan Token (OG) is an equity-based token that gives OG global fans the collective decision-making power through the Socios platform. Tokens are similar to membership tickets, and users who hold tokens will have the opportunity to receive multiple rewards such as exclusive rewards and club identity recognition. OG fan token holders can participate in all OG voting on smart contracts through OG, and can interact on the Socios platform (participate in voting, knowledge contests, communicate with other users, etc.) and win corresponding rewards. Oficjalna strona internetowa: https://www.socios.com/og/ Block Explorer: https://chiliscan.com/token/0x19ca0f4adb29e2130a56b9c9422150b5dc07f294

Tokenomika i analiza cenowa OG (OG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla OG (OG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 74.02M $ 74.02M $ 74.02M Całkowita podaż: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Podaż w obiegu: $ 4.30M $ 4.30M $ 4.30M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 86.03M $ 86.03M $ 86.03M Historyczne maksimum: $ 25 $ 25 $ 25 Historyczne minimum: $ 1.1646614801723933 $ 1.1646614801723933 $ 1.1646614801723933 Aktualna cena: $ 17.206 $ 17.206 $ 17.206 Dowiedz się więcej o cenie OG (OG)

Tokenomika OG (OG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki OG (OG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOG tokenomikę, poznaj cenę tokena OGna żywo!

Jak kupić OG Chcesz dodać OG (OG) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu OG, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować OG na MEXC już teraz!

Historia ceny OG (OG) Analiza historii ceny OG pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny OG już teraz!

Prognoza ceny OG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OG? Nasza strona z prognozami cen OG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena OG już teraz!

