Tokenomika Tranchess (CHESS) Odkryj kluczowe informacje o Tranchess (CHESS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o Tranchess (CHESS) Tranchess is a tokenized asset management and derivatives trading protocol. Tranchess provides a different risk/return matrix out of a single main fund that tracks a specific underlying asset. $CHESS is the governance token of the Tranchess community. Tranchess is a tokenized asset management and derivatives trading protocol. Tranchess provides a different risk/return matrix out of a single main fund that tracks a specific underlying asset. $CHESS is the governance token of the Tranchess community. Oficjalna strona internetowa: https://tranchess.com/ Biała księga: https://docs.tranchess.com/whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x20de22029ab63cf9A7Cf5fEB2b737Ca1eE4c82A6 Kup CHESS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Tranchess (CHESS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Tranchess (CHESS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 14.11M $ 14.11M $ 14.11M Całkowita podaż: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Podaż w obiegu: $ 205.19M $ 205.19M $ 205.19M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 20.63M $ 20.63M $ 20.63M Historyczne maksimum: $ 8 $ 8 $ 8 Historyczne minimum: $ 0.044805179770472464 $ 0.044805179770472464 $ 0.044805179770472464 Aktualna cena: $ 0.06877 $ 0.06877 $ 0.06877 Dowiedz się więcej o cenie Tranchess (CHESS)

Tokenomika Tranchess (CHESS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Tranchess (CHESS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CHESS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CHESS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCHESS tokenomikę, poznaj cenę tokena CHESSna żywo!

Jak kupić CHESS Chcesz dodać Tranchess (CHESS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CHESS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować CHESS na MEXC już teraz!

Historia ceny Tranchess (CHESS) Analiza historii ceny CHESS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CHESS już teraz!

Prognoza ceny CHESS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CHESS? Nasza strona z prognozami cen CHESS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CHESS już teraz!

