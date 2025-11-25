Tokenomika FortuneHunters (FORTUNE)

Tokenomika FortuneHunters (FORTUNE)

Odkryj kluczowe informacje o FortuneHunters (FORTUNE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 04:16:37 (UTC+8)
Tokenomika i analiza cenowa FortuneHunters (FORTUNE)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla FortuneHunters (FORTUNE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
Całkowita podaż:
$ 10.00B
Podaż w obiegu:
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 38.52K
Historyczne maksimum:
$ 487.3
Historyczne minimum:
Aktualna cena:
$ 0.000003852
Informacje o FortuneHunters (FORTUNE)

Welcome to the veiled sanctuary of FortuneHunters. Here you'll find everything you need to understand the revolutionary fusion of 3000-year-old Eastern divination arts with cutting-edge artificial intelligence. Our AI masters decode "Four Pillars", "Five Elements", and "Ten Gods" to deliver personalized Oriental fortune-telling that bridges ancient wisdom and modern technology.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.fortunehunters.app/
Biała księga:
https://project-49.gitbook.io/fortunehunters
Block Explorer:
https://explorer.solana.com/address/GVQMnRqXMZM35fbyAwr8227GmKLHYuA4G7AdETh74wAf

Tokenomika FortuneHunters (FORTUNE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki FortuneHunters (FORTUNE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów FORTUNE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów FORTUNE.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszFORTUNE tokenomikę, poznaj cenę tokena FORTUNEna żywo!

Jak kupić FORTUNE

Chcesz dodać FortuneHunters (FORTUNE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu FORTUNE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny FortuneHunters (FORTUNE)

Analiza historii ceny FORTUNE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny FORTUNE

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FORTUNE? Nasza strona z prognozami cen FORTUNE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

Zastrzeżenie

