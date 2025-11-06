Historia cen FortuneHunters

Historia ceny FortuneHunters (FORTUNE)

Okres czasu: 2025-08-05 ~ 2025-11-05

  • Codziennie
  • Tygodniowo
  • Miesięcznie
DataOtwórzWysokiNiskiZamknijWolumen
2025-11-06$ 0.00000263$ 0.000002899$ 0.000002601$ 0.000002601244.53M
2025-11-05$ 0.000002266$ 0.0000039$ 0.000002$ 0.000002634.03B
2025-11-04$ 0.000002532$ 0.000003993$ 0.00000201$ 0.0000022664.59B
2025-11-03$ 0.000003884$ 0.000004401$ 0.000002214$ 0.0000025327.69B
2025-11-02$ 0.000003339$ 0.000004602$ 0.000003338$ 0.0000038841.24B
2025-11-01$ 0.000006396$ 0.00001182$ 0.000003$ 0.00000333918.23B
2025-10-31$ 0.000005764$ 0.000007954$ 0.000005281$ 0.0000063964.03B
2025-10-30$ 0.000005234$ 0.000006513$ 0.000004447$ 0.0000057641.25B
Pobierz dane historyczne FortuneHunters

Pobierz darmowe dzienne dane historyczne w użytecznym formacie dla FortuneHunters, aby podejmować własne decyzje inwestycyjne.

Aktualna cena FortuneHunters

$ 0.000002601

FortuneHunters aktualnie jest notowany po 0.000002601 USD. Ma kapitalizację rynkową w wysokości 0.00 USD i 24-godzinny wolumen obrotu wynoszący 0.00 USD. Sprawdź więcej danych o FORTUNE na stronie kursów MEXC.

Korzystając z aktualnych statystyk cenowych FortuneHunters, użytkownicy mogą analizować obecne trendy rynkowe i przewidywać ruchy cen zarówno w krótkiej, jak i długiej perspektywie. Mając dostęp do danych w czasie rzeczywistym, możesz podejmować świadome decyzje i uzyskać wgląd w potencjalne przewidywania przyszłych cen dla FortuneHunters.

Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:39:13 (UTC+8)

Zasoby MEXC FortuneHunters

O historii ceny FortuneHunters (FORTUNE)

Monitorowanie historii cen FortuneHunters to kluczowe narzędzie dla inwestorów kryptowalutowych, umożliwiające im łatwe śledzenie wyników swoich inwestycji. Ta funkcja zapewnia kompleksowy widok ruchów ceny FortuneHunters w czasie, uwzględniając wartość otwarcia, szczyt i ceny zamknięcia, a także wolumen obrotu. Ponadto, umożliwia szybki podgląd dziennych zmian procentowych, podkreślając dni ze znaczącymi wahaniami cen. Warto zaznaczyć, że FortuneHunters osiągnął swoją najwyższą wartość -, dochodząc do zawrotnego poziomu 0 USD. Informacje o cenach przedstawione tutaj pochodzą wyłącznie z historii transakcji MEXC, co zapewnia wiarygodność i dokładność. Nasze historyczne dane cenowe FortuneHunters są dostępne w różnych interwałach: 1 dzień, 1 tydzień i 1 miesiąc, obejmując metryki otwarcia, maksimum, minimum, zamknięcia i wolumenu. Te dane są skrupulatnie testowane pod kątem spójności, kompletności i dokładności, co czyni je idealnymi do symulacji tradingowych i backtestingu. Te zbiory danych są dostępne do darmowego pobrania i aktualizowane w czasie rzeczywistym, stanowiąc cenne źródło dla inwestorów.

Zastosowania danych historycznych FortuneHunters w tradingu

Dane historyczne FortuneHunters odgrywają kluczową rolę w strategiach handlowych. Oto jak to są wykorzystywane:

1. analiza techniczna Traderzy wykorzystują dane historyczne FortuneHunters do identyfikacji trendów i wzorców rynkowych. Korzystając z narzędzi takich jak wykresy i pomoce wizualne, dostrzegają oni wzorce, które kierują ich decyzjami o wejściu na rynek i wyjściu z niego. Skuteczne podejście polega na przechowywaniu danych historycznych FortuneHunters w GridDB i analizowaniu ich za pomocą Pythona, wykorzystując biblioteki takie jak Matplotlib do wizualizacji oraz Pandas, Numpy i Scipy do analizy danych.

2. prognoza ceny Dane historyczne są kluczowe w prognozowaniu ruchów cenowych FortuneHunters. Analizując wcześniejsze trendy rynkowe, handlowcy mogą dostrzec pewne wzorce i przewidzieć przyszłe zachowania rynku. Szczegółowe dane historyczneFortuneHunters z MEXC, dostarczające informacji o cenach otwarcia, najwyższych, najniższych i zamknięcia z dokładnością do minuty, są kluczowe dla opracowywania i trenowania modeli predykcyjnych, co pomaga w podejmowaniu świadomych decyzji handlowych.

3. Zarządzanie ryzykiem: Dostęp do danych historycznych umożliwia traderom ocenę ryzyka związanego z inwestycjami FortuneHunters. Pomaga to zrozumieć zmienność FortuneHunters, prowadząc do bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych.

4. Zarządzanie portfelem: Dane historyczne pomagają w śledzeniu wyników inwestycji na przestrzeni czasu. To pozwala traderom identyfikować aktywa, które nie radzą sobie dobrze, i dostosowywać swoje portfele w celu optymalizacji zysków.

5. Szkolenie Botów Handlowych: Historyczne dane rynkowe FortuneHunters OHLC (otwarcie, najwyższy, najniższy, zamknięcie) kryptowalut można pobrać do trenowania botów tradingowych FortuneHunters, dążąc do osiągnięcia lepszych wyników niż rynek.

Te narzędzia i zasoby umożliwiają traderom dogłębną analizę historycznych danych FortuneHunters, dostarczając cennych spostrzeżeń i potencjału do udoskonalenia strategii handlowych.

