Informacje o Flex Ungovernance (FLX) The RAI system will have decentralized security incentives through the Reflexer ungovernance token, FLX. The principle of “ungovernance” comes from our desire to progressively remove human control from the RAI system, thus making it socially scalable. The RAI system will have decentralized security incentives through the Reflexer ungovernance token, FLX. The principle of “ungovernance” comes from our desire to progressively remove human control from the RAI system, thus making it socially scalable. Oficjalna strona internetowa: https://reflexer.finance/ Biała księga: http://docs.reflexer.finance/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x6243d8cea23066d098a15582d81a598b4e8391f4 Kup FLX teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Flex Ungovernance (FLX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Flex Ungovernance (FLX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 330.62K $ 330.62K $ 330.62K Całkowita podaż: $ 999.72K $ 999.72K $ 999.72K Podaż w obiegu: $ 193.80K $ 193.80K $ 193.80K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.71M $ 1.71M $ 1.71M Historyczne maksimum: $ 949.59 $ 949.59 $ 949.59 Historyczne minimum: $ 1.154160395878768 $ 1.154160395878768 $ 1.154160395878768 Aktualna cena: $ 1.706 $ 1.706 $ 1.706 Dowiedz się więcej o cenie Flex Ungovernance (FLX)

Tokenomika Flex Ungovernance (FLX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Flex Ungovernance (FLX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FLX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FLX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFLX tokenomikę, poznaj cenę tokena FLXna żywo!

Jak kupić FLX Chcesz dodać Flex Ungovernance (FLX) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu FLX, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować FLX na MEXC już teraz!

Historia ceny Flex Ungovernance (FLX) Analiza historii ceny FLX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny FLX już teraz!

Prognoza ceny FLX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FLX? Nasza strona z prognozami cen FLX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FLX już teraz!

