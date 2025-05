FLX

The RAI system will have decentralized security incentives through the Reflexer ungovernance token, FLX. The principle of “ungovernance” comes from our desire to progressively remove human control from the RAI system, thus making it socially scalable.

NazwaFLX

PozycjaNo.2071

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)28.75%

Podaż w obiegu193,796

Maksymalna podaż1,000,000

Całkowita podaż999,715

Wskaźnik obrotu0.1937%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum2694.400487426686,2021-11-16

Najniższa cena1.154160395878768,2025-04-09

Publiczny blockchainETH

Sektor

Media społecznościowe

