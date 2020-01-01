Tokenomika Exverse (EXVG) Odkryj kluczowe informacje o Exverse (EXVG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Exverse (EXVG) Exverse is a new AI-powered free-to-play shooter that provides players with an unmatched and immersive gaming experience. With its intricate world customization, lore, and novel gameplay systems, all built on Unreal Engine 5. The Exverse universe encompasses three distinct planets, each with a unique set of offerings for players to explore. Players will be able to own, trade, sell & rent their in-game assets through our in-game marketplace. Oficjalna strona internetowa: https://exv.io/ Biała księga: https://litepaper.exverse.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xBb7D61D2511fD2e63F02178ca9B663458Af9FC63

Tokenomika i analiza cenowa Exverse (EXVG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Exverse (EXVG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 50.94K $ 50.94K $ 50.94K Całkowita podaż: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Podaż w obiegu: $ 32.16M $ 32.16M $ 32.16M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 633.60K $ 633.60K $ 633.60K Historyczne maksimum: $ 0.44607 $ 0.44607 $ 0.44607 Historyczne minimum: $ 0.001524207670129223 $ 0.001524207670129223 $ 0.001524207670129223 Aktualna cena: $ 0.001584 $ 0.001584 $ 0.001584 Dowiedz się więcej o cenie Exverse (EXVG)

Tokenomika Exverse (EXVG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Exverse (EXVG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EXVG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EXVG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszEXVG tokenomikę, poznaj cenę tokena EXVGna żywo!

Jak kupić EXVG Chcesz dodać Exverse (EXVG) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu EXVG, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować EXVG na MEXC już teraz!

Historia ceny Exverse (EXVG) Analiza historii ceny EXVG pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny EXVG już teraz!

Prognoza ceny EXVG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EXVG? Nasza strona z prognozami cen EXVG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena EXVG już teraz!

