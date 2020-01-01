Tokenomika DAR Open Network (D) Odkryj kluczowe informacje o DAR Open Network (D), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o DAR Open Network (D) Oficjalna strona internetowa: https://www.dalarnia.com/ Biała księga: https://dar-open-network.gitbook.io/dar-open-network-litepaper Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x33b481CbBF3c24f2B3184Ee7Cb02dAAD1C4F49A8

Tokenomika i analiza cenowa DAR Open Network (D) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DAR Open Network (D), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 19.62M $ 19.62M $ 19.62M Całkowita podaż: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M Podaż w obiegu: $ 647.87M $ 647.87M $ 647.87M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 24.22M $ 24.22M $ 24.22M Historyczne maksimum: $ 0.196 $ 0.196 $ 0.196 Historyczne minimum: $ 0.02627674600840523 $ 0.02627674600840523 $ 0.02627674600840523 Aktualna cena: $ 0.03028 $ 0.03028 $ 0.03028 Dowiedz się więcej o cenie DAR Open Network (D)

Tokenomika DAR Open Network (D): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DAR Open Network (D) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów D, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów D. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszD tokenomikę, poznaj cenę tokena Dna żywo!

Jak kupić D Chcesz dodać DAR Open Network (D) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu D, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować D na MEXC już teraz!

Historia ceny DAR Open Network (D) Analiza historii ceny D pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny D już teraz!

Prognoza ceny D Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać D? Nasza strona z prognozami cen D łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena D już teraz!

