Informacje o CHR (CHR) Chromia is a data centric Layer 1 platform that can support parallel executions by scaling horizontally, and high performance gaming or AI applications. The deposits are in erc20 and FT4. FT4: https://explorer.chromia.com/mainnet ERC20: https://etherscan.io/token/0x8a2279d4a90b6fe1c4b30fa660cc9f926797baa2

Oficjalna strona internetowa: https://chromia.com/ Biała księga: https://chromia.com/documents/Chromia-_-Platform-white-paper2019.pdf Block Explorer: https://explorer.chromia.com/Mainnet

Tokenomika i analiza cenowa CHR (CHR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CHR (CHR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Kapitalizacja rynkowa: $ 72.29M Całkowita podaż: $ 846.88M Podaż w obiegu: $ 846.88M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 83.49M Historyczne maksimum: $ 0.3532 Historyczne minimum: $ 0.00852539841207 Aktualna cena: $ 0.08536

Tokenomika CHR (CHR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CHR (CHR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CHR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CHR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Jak kupić CHR

Historia ceny CHR (CHR) Analiza historii ceny CHR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności.

Prognoza ceny CHR

