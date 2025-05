CHR

Chromia is a data centric Layer 1 platform that can support parallel executions by scaling horizontally, and high performance gaming or AI applications. The deposits are in erc20 and FT4. FT4: https://explorer.chromia.com/mainnet ERC20: https://etherscan.io/token/0x8a2279d4a90b6fe1c4b30fa660cc9f926797baa2

NazwaCHR

PozycjaNo.435

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)1.77%

Podaż w obiegu842,831,914.378197

Maksymalna podaż978,064,789

Całkowita podaż842,831,914.378197

Wskaźnik obrotu0.8617%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum1.4996914759745297,2021-11-20

Najniższa cena0.00852539841207,2020-03-13

Publiczny blockchainCHROMIA

WprowadzenieChromia is a data centric Layer 1 platform that can support parallel executions by scaling horizontally, and high performance gaming or AI applications. The deposits are in erc20 and FT4. FT4: https://explorer.chromia.com/mainnet ERC20: https://etherscan.io/token/0x8a2279d4a90b6fe1c4b30fa660cc9f926797baa2

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.