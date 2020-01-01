Tokenomika Chirp (CHIRP) Odkryj kluczowe informacje o Chirp (CHIRP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Chirp (CHIRP) Chirp: Connecting Everything, Everywhere. Chirp is a comprehensive ecosystem for the Internet of Things (IoT), centered on two core components: a Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) and a powerful IoT platform, all built on Sui blockchain. Chirp: Connecting Everything, Everywhere. Chirp is a comprehensive ecosystem for the Internet of Things (IoT), centered on two core components: a Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) and a powerful IoT platform, all built on Sui blockchain. Oficjalna strona internetowa: https://chirptoken.io/ Biała księga: https://docsend.com/view/dsh5kkqw84b5qsxz Block Explorer: https://chirptoken.io/explorer/ Kup CHIRP teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Chirp (CHIRP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Chirp (CHIRP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.34M $ 3.34M $ 3.34M Całkowita podaż: $ 79.78M $ 79.78M $ 79.78M Podaż w obiegu: $ 64.88M $ 64.88M $ 64.88M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 15.45M $ 15.45M $ 15.45M Historyczne maksimum: $ 0.71 $ 0.71 $ 0.71 Historyczne minimum: $ 0.022689957372201676 $ 0.022689957372201676 $ 0.022689957372201676 Aktualna cena: $ 0.05149 $ 0.05149 $ 0.05149 Dowiedz się więcej o cenie Chirp (CHIRP)

Tokenomika Chirp (CHIRP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Chirp (CHIRP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CHIRP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CHIRP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCHIRP tokenomikę, poznaj cenę tokena CHIRPna żywo!

Jak kupić CHIRP Chcesz dodać Chirp (CHIRP) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CHIRP, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować CHIRP na MEXC już teraz!

Historia ceny Chirp (CHIRP) Analiza historii ceny CHIRP pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CHIRP już teraz!

Prognoza ceny CHIRP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CHIRP? Nasza strona z prognozami cen CHIRP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CHIRP już teraz!

