Tokenomika BlackCardCoin (BCCOIN) Odkryj kluczowe informacje o BlackCardCoin (BCCOIN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o BlackCardCoin (BCCOIN) BlackCardCoin is a cryptocurrency initiative that aims to combine the convenience of a credit card with the benefits of blockchain technology. Targeted towards users who seek premium services and rewards, BlackCardCoin (BCC) offers a novel approach to spending and investing in the digital age. BlackCardCoin is a cryptocurrency initiative that aims to combine the convenience of a credit card with the benefits of blockchain technology. Targeted towards users who seek premium services and rewards, BlackCardCoin (BCC) offers a novel approach to spending and investing in the digital age. Oficjalna strona internetowa: https://blackcardcoin.com Biała księga: https://download.blackcardcoin.com/BCCoin_BlackCardCoin_Technical_Whitepaper_v2.pdf?_gl=1*1mn6o7*_ga*MTQzMTY5MDA1OS4xNzEyNTY1NDQ1*_ga_TWMNZ2FJVB*MTcxMjU3MTI1Mi4yLjAuMTcxMjU3MTM5Ni4wLjAuMA.. Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x450593Bf7f2d7E559E38496CfB06bDCE5E963795 Kup BCCOIN teraz!

Tokenomika i analiza cenowa BlackCardCoin (BCCOIN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BlackCardCoin (BCCOIN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 551.20K $ 551.20K $ 551.20K Całkowita podaż: $ 70.00M $ 70.00M $ 70.00M Podaż w obiegu: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.27M $ 8.27M $ 8.27M Historyczne maksimum: $ 33 $ 33 $ 33 Historyczne minimum: $ 0.013807670630145886 $ 0.013807670630145886 $ 0.013807670630145886 Aktualna cena: $ 0.05512 $ 0.05512 $ 0.05512 Dowiedz się więcej o cenie BlackCardCoin (BCCOIN)

Tokenomika BlackCardCoin (BCCOIN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BlackCardCoin (BCCOIN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BCCOIN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BCCOIN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBCCOIN tokenomikę, poznaj cenę tokena BCCOINna żywo!

Jak kupić BCCOIN Chcesz dodać BlackCardCoin (BCCOIN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BCCOIN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BCCOIN na MEXC już teraz!

Historia ceny BlackCardCoin (BCCOIN) Analiza historii ceny BCCOIN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BCCOIN już teraz!

Prognoza ceny BCCOIN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BCCOIN? Nasza strona z prognozami cen BCCOIN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BCCOIN już teraz!

