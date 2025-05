BCCOIN

BlackCardCoin is a cryptocurrency initiative that aims to combine the convenience of a credit card with the benefits of blockchain technology. Targeted towards users who seek premium services and rewards, BlackCardCoin (BCC) offers a novel approach to spending and investing in the digital age.

NazwaBCCOIN

PozycjaNo.1930

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)4.39%

Podaż w obiegu10,000,000

Maksymalna podaż150,000,000

Całkowita podaż70,000,000

Wskaźnik obrotu0.0666%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum31.27256325463208,2024-04-28

Najniższa cena0.029521368654668333,2025-04-08

Publiczny blockchainBSC

