Tokenomika Babylon (BABY) Odkryj kluczowe informacje o Babylon (BABY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Babylon (BABY) Babylon is a decentralized system that enables native Bitcoin staking directly on the Bitcoin blockchain without intermediaries. The protocol implements a novel shared-security architecture that extends Bitcoin's security model to the broader decentralized ecosystem. Through its architecture, BTC holders can participate in multi-staking operations while maintaining their assets on the Bitcoin network, providing verifiable security guarantees to Bitcoin Secured Networks (BSNs). The protocol's primary function is to enhance Proof-of-Stake (PoS) consensus security by implementing Bitcoin staking mechanisms. Through cryptographic primitives and protocol-level innovations, Babylon protocol enables trustless Bitcoin staking with efficient unbonding periods. Oficjalna strona internetowa: http://babylon.foundation Biała księga: http://docs.babylonlabs.io Block Explorer: https://www.mintscan.io/babylon Kup BABY teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Babylon (BABY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Babylon (BABY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 139.09M $ 139.09M $ 139.09M Całkowita podaż: $ 10.38B $ 10.38B $ 10.38B Podaż w obiegu: $ 2.65B $ 2.65B $ 2.65B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 544.58M $ 544.58M $ 544.58M Historyczne maksimum: $ 0.3 $ 0.3 $ 0.3 Historyczne minimum: $ 0.03804514614989939 $ 0.03804514614989939 $ 0.03804514614989939 Aktualna cena: $ 0.05245 $ 0.05245 $ 0.05245 Dowiedz się więcej o cenie Babylon (BABY)

Tokenomika Babylon (BABY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Babylon (BABY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BABY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BABY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBABY tokenomikę, poznaj cenę tokena BABYna żywo!

Jak kupić BABY Chcesz dodać Babylon (BABY) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BABY, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BABY na MEXC już teraz!

Historia ceny Babylon (BABY) Analiza historii ceny BABY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BABY już teraz!

Prognoza ceny BABY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BABY? Nasza strona z prognozami cen BABY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BABY już teraz!

