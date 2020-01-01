Tokenomika Solar (SXP) Odkryj kluczowe informacje o Solar (SXP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Solar (SXP) Solar is an enterprise-level blockchain ecosystem powered by open-source developers and community participation. Solar is an enterprise-level blockchain ecosystem powered by open-source developers and community participation. Oficjalna strona internetowa: https://solar.org Biała księga: https://docs.solar.org/project/whitepaper/ Block Explorer: https://solarscan.com Kup SXP teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Solar (SXP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Solar (SXP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 105.41M $ 105.41M $ 105.41M Całkowita podaż: $ 656.79M $ 656.79M $ 656.79M Podaż w obiegu: $ 656.79M $ 656.79M $ 656.79M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 105.41M $ 105.41M $ 105.41M Historyczne maksimum: $ 5.8603 $ 5.8603 $ 5.8603 Historyczne minimum: $ 0.14360286304862213 $ 0.14360286304862213 $ 0.14360286304862213 Aktualna cena: $ 0.1605 $ 0.1605 $ 0.1605 Dowiedz się więcej o cenie Solar (SXP)

Tokenomika Solar (SXP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Solar (SXP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SXP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SXP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSXP tokenomikę, poznaj cenę tokena SXPna żywo!

Jak kupić SXP Chcesz dodać Solar (SXP) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SXP, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SXP na MEXC już teraz!

Historia ceny Solar (SXP) Analiza historii ceny SXP pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SXP już teraz!

Prognoza ceny SXP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SXP? Nasza strona z prognozami cen SXP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SXP już teraz!

