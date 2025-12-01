Tokenomika Power Protocol (POWER)
Tokenomika i analiza cenowa Power Protocol (POWER)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Power Protocol (POWER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Informacje o Power Protocol (POWER)
Power to zunifikowana warstwa ekonomiczna i infrastrukturalna, napędzająca nową generację aplikacji konsumenckich, gier oraz on-chainowych doświadczeń rozrywkowych. Jej kluczowe funkcje łączą skalowalną technologię, sprawdzoną adopcję użytkowników oraz rozszerzalny model tokenowy, który pozwala wielu aplikacjom współdzielić jedną spójną gospodarkę.
Tokenomika Power Protocol (POWER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Power Protocol (POWER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów POWER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów POWER.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszPOWER tokenomikę, poznaj cenę tokena POWERna żywo!
Jak kupić POWER
Chcesz dodać Power Protocol (POWER) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu POWER, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.
Historia ceny Power Protocol (POWER)
Analiza historii ceny POWER pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.
Prognoza ceny POWER
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać POWER? Nasza strona z prognozami cen POWER łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Dlaczego warto wybrać MEXC?
MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.
Przeczytaj i zaakceptuj Umowę użytkownika oraz Politykę prywatności
Kup Power Protocol (POWER)
Kwota
1 POWER = 0.35738 USD
Handluj Power Protocol (POWER)
POPULARNE
Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku
Największe wolumeny
Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu
Nowo dodane
Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu
Największe wzrosty
24-godzinne kryptowaluty o największych wzrostach, na które każdy inwestor powinien zwrócić uwagę
REWARDS ON PROJECT
RWD
+235.62%
AssetX Labs
AXLT
+100.00%
NOVASIM
NOVA
+40.00%
NINJA RABBIT
NRABBIT
+60.70%
IdleTradeX
IDLETRADEX
+21.50%