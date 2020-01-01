Tokenomika Lagrange (LA) Odkryj kluczowe informacje o Lagrange (LA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Lagrange (LA) Lagrange builds two core products: a decentralized ZK Prover Network and a ZK Coprocessor. Lagrange’s ZK Prover Network is the foundational layer that offers universal proof generation for a variety of use cases, such as rollups, ZK coprocessing and cross-chain messaging. The ZK Coprocessor enables developers to prove custom SQL queries over onchain data, directly from smart contracts. Lagrange builds two core products: a decentralized ZK Prover Network and a ZK Coprocessor. Lagrange’s ZK Prover Network is the foundational layer that offers universal proof generation for a variety of use cases, such as rollups, ZK coprocessing and cross-chain messaging. The ZK Coprocessor enables developers to prove custom SQL queries over onchain data, directly from smart contracts. Oficjalna strona internetowa: https://www.lagrangefoundation.org/ Biała księga: https://cdn.prod.website-files.com/6824242a3a5fa3c59766e203/6876d260b1c1f39c74ec58dd_Whitepaper%20-%20Lagrange%20Prover%20Network.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0fc2a55d5BD13033f1ee0cdd11f60F7eFe66f467 Kup LA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Lagrange (LA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Lagrange (LA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 71,49M $ 71,49M $ 71,49M Całkowita podaż: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Podaż w obiegu: $ 193,00M $ 193,00M $ 193,00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 370,42M $ 370,42M $ 370,42M Historyczne maksimum: $ 1,84395 $ 1,84395 $ 1,84395 Historyczne minimum: $ 0,20794173832654628 $ 0,20794173832654628 $ 0,20794173832654628 Aktualna cena: $ 0,37042 $ 0,37042 $ 0,37042 Dowiedz się więcej o cenie Lagrange (LA)

Tokenomika Lagrange (LA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Lagrange (LA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLA tokenomikę, poznaj cenę tokena LAna żywo!

Historia ceny Lagrange (LA) Analiza historii ceny LA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny LA już teraz!

Prognoza ceny LA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LA? Nasza strona z prognozami cen LA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LA już teraz!

