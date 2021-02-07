Tokenomika BounceToken (AUCTION) Odkryj kluczowe informacje o BounceToken (AUCTION), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o BounceToken (AUCTION) Bounce's goal is to provide different types of auctions for individuals and projects. BOT is the governance token of the bounce.finance platform, using liquidity mining. Bounce's goal is to provide different types of auctions for individuals and projects. BOT is the governance token of the bounce.finance platform, using liquidity mining. Oficjalna strona internetowa: https://bounce.finance/ Biała księga: https://docs.bounce.finance/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xa9b1eb5908cfc3cdf91f9b8b3a74108598009096 Kup AUCTION teraz!

Tokenomika i analiza cenowa BounceToken (AUCTION) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BounceToken (AUCTION), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 52.71M $ 52.71M $ 52.71M Całkowita podaż: $ 7.64M $ 7.64M $ 7.64M Podaż w obiegu: $ 6.09M $ 6.09M $ 6.09M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 86.55M $ 86.55M $ 86.55M Historyczne maksimum: $ 71.21 $ 71.21 $ 71.21 Historyczne minimum: $ 3.484607093787073 $ 3.484607093787073 $ 3.484607093787073 Aktualna cena: $ 8.655 $ 8.655 $ 8.655 Dowiedz się więcej o cenie BounceToken (AUCTION)

Tokenomika BounceToken (AUCTION): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BounceToken (AUCTION) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AUCTION, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AUCTION. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAUCTION tokenomikę, poznaj cenę tokena AUCTIONna żywo!

Historia ceny BounceToken (AUCTION) Analiza historii ceny AUCTION pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny AUCTION już teraz!

Prognoza ceny AUCTION Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AUCTION? Nasza strona z prognozami cen AUCTION łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AUCTION już teraz!

