AUCTION

Bounce's goal is to provide different types of auctions for individuals and projects. BOT is the governance token of the bounce.finance platform, using liquidity mining.

NazwaAUCTION

PozycjaNo.467

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)358.65%

Podaż w obiegu6,090,142.29001446

Maksymalna podaż10,000,000

Całkowita podaż7,640,771.31259095

Wskaźnik obrotu0.609%

Data wydania2021-02-07 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum70.55596041,2021-04-12

Najniższa cena3.484607093787073,2023-06-15

Publiczny blockchainETH

Zastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.