AURA to Twój osobisty agent AI, który sprawia, że nadążanie za Web3 jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Monitoruje rynek, rekomenduje możliwości i wykonuje działania w Twoim imieniu — wszystko na podstawie Twojej aktywności on-chain i profilu ryzyka. Niezależnie od tego, czy chodzi o znalezienie najlepszych protokołów pożyczkowych, odbieranie airdropów, mintowanie NFT czy maksymalizowanie zysków z DeFi — AURA wykonuje całą ciężką pracę za Ciebie. Ramy działania agenta AI AURA umożliwiają również personalizację strategii i automatyzację w aplikacjach i portfelach Web3, jeszcze bardziej podnosząc komfort użytkowania.