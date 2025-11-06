Prognoza ceny AdEx (ADX) (USD)

Sprawdź prognozy cen AdEx na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość ADX w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup ADX

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę AdEx % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.1314 $0.1314 $0.1314 +3.87% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny AdEx na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny AdEx (ADX) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy AdEx może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.1314. Prognoza ceny AdEx (ADX) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy AdEx może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.137969. Prognoza ceny AdEx (ADX) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena ADX na 2027 rok wyniesie $ 0.144868 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny AdEx (ADX) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena ADX na 2028 rok wyniesie $ 0.152111 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny AdEx (ADX) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena ADX w 2029 roku wyniesie $ 0.159717 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny AdEx (ADX) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena ADX w 2030 roku wyniesie $ 0.167703 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny AdEx (ADX) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena AdEx może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.273171. Prognoza ceny AdEx (ADX) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena AdEx może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.444967. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.1314 0.00%

2026 $ 0.137969 5.00%

2027 $ 0.144868 10.25%

2028 $ 0.152111 15.76%

2029 $ 0.159717 21.55%

2030 $ 0.167703 27.63%

2031 $ 0.176088 34.01%

2032 $ 0.184892 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.194137 47.75%

2034 $ 0.203844 55.13%

2035 $ 0.214036 62.89%

2036 $ 0.224738 71.03%

2037 $ 0.235975 79.59%

2038 $ 0.247774 88.56%

2039 $ 0.260163 97.99%

2040 $ 0.273171 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny AdEx na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.1314 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.131417 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.131525 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.131939 0.41% Prognoza ceny AdEx (ADX) na dziś Przewidywana cena dla ADX w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.1314 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny AdEx (ADX) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny ADX z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.131417 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa AdEx (ADX) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla ADX, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.131525 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa AdEx (ADX) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena ADX wynosi $0.131939 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen AdEx Aktualna cena $ 0.1314$ 0.1314 $ 0.1314 Zmiana ceny (24H) +3.87% Kapitalizacja rynkowa $ 19.37M$ 19.37M $ 19.37M Podaż w obiegu 147.90M 147.90M 147.90M Wolumen (24H) $ 3.77K$ 3.77K $ 3.77K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena ADX to $ 0.1314. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +3.87%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 3.77K. Ponadto ADX ma podaż w obiegu wynoszącą 147.90M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 19.37M. Zobacz na żywo cenę ADX

Jak kupić AdEx (ADX) Próbujesz kupić ADX? Teraz możesz kupować ADX za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić AdEx i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić ADX teraz

Historyczna cena AdEx Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami AdEx, cena AdEx wynosi 0.131USD. Podaż w obiegu AdEx (ADX) wynosi 0.00 ADX , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $19.37M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.06% $ 0.007900 $ 0.1341 $ 0.123

7 D 0.06% $ 0.007200 $ 0.151 $ 0.1154

30 Dni 0.21% $ 0.022900 $ 0.151 $ 0.0862 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin AdEx zanotował zmianę ceny o $0.007900 , co stanowi 0.06% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs AdEx osiągnął maksimum na poziomie $0.151 i minimum na poziomie $0.1154 . Zanotowano zmianę ceny o 0.06% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał ADX do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana AdEx o 0.21% , co odpowiada około $0.022900 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny ADX. Sprawdź pełną historię cen AdEx, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen ADX

Jak działa moduł przewidywania ceny AdEx (ADX)? Moduł predykcji ceny AdEx to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu ADX. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania AdEx na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów ADX, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę AdEx. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość ADX. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę ADX, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał AdEx.

Dlaczego prognoaza ceny ADX jest ważna?

Prognozy cen ADX są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w ADX? Według Twoich prognoz ADX osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny ADX na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny AdEx (ADX), przewidywana cena ADX osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 ADX w 2026 roku? Cena 1 AdEx (ADX) wynosi dziś $0.1314 . Według powyższego modułu prognoz ADX wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena ADX w 2027 roku? AdEx (ADX) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 ADX do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa ADX w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, AdEx (ADX) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa ADX w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, AdEx (ADX) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 ADX w 2030 roku? Cena 1 AdEx (ADX) wynosi dziś $0.1314 . Według powyższego modułu prognoz ADX wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny ADX na 2040 rok? AdEx (ADX) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 ADX do 2040 roku. Zarejestruj się teraz