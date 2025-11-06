Co to jest AdEx (ADX)

AURA to Twój osobisty agent AI, który sprawia, że nadążanie za Web3 jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Monitoruje rynek, rekomenduje możliwości i wykonuje działania w Twoim imieniu — wszystko na podstawie Twojej aktywności on-chain i profilu ryzyka. Niezależnie od tego, czy chodzi o znalezienie najlepszych protokołów pożyczkowych, odbieranie airdropów, mintowanie NFT czy maksymalizowanie zysków z DeFi — AURA wykonuje całą ciężką pracę za Ciebie. Ramy działania agenta AI AURA umożliwiają również personalizację strategii i automatyzację w aplikacjach i portfelach Web3, jeszcze bardziej podnosząc komfort użytkowania. AURA to Twój osobisty agent AI, który sprawia, że nadążanie za Web3 jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Monitoruje rynek, rekomenduje możliwości i wykonuje działania w Twoim imieniu — wszystko na podstawie Twojej aktywności on-chain i profilu ryzyka. Niezależnie od tego, czy chodzi o znalezienie najlepszych protokołów pożyczkowych, odbieranie airdropów, mintowanie NFT czy maksymalizowanie zysków z DeFi — AURA wykonuje całą ciężką pracę za Ciebie. Ramy działania agenta AI AURA umożliwiają również personalizację strategii i automatyzację w aplikacjach i portfelach Web3, jeszcze bardziej podnosząc komfort użytkowania.

AdEx jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w AdEx. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.



Dodatkowo możesz:

- Sprawdź dostępność stakingu ADX, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.

- Czytaj recenzje i analizy dotyczące AdEx na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno AdEx będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny AdEx (w USD)

Jaka będzie wartość AdEx (ADX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w AdEx (ADX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla AdEx.

Sprawdź teraz prognozę ceny AdEx!

Tokenomika AdEx (ADX)

Zrozumienie tokenomiki AdEx (ADX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ADXjuż teraz!

Jak kupić AdEx (ADX)

Szukasz jak kupić AdEx? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić AdEx na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

ADX na lokalne waluty

Wypróbuj konwerter

Zasoby AdEx

Aby lepiej zrozumieć AdEx, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące AdEx Jaka jest dziś wartość AdEx (ADX)? Aktualna cena ADX w USD wynosi 0.1293USD , jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi. Jaka jest aktualna cena ADX do USD? $ 0.1293 . Sprawdź Aktualna cena ADX w USD wynosi. Sprawdź Konwerter MEXC , aby poznać dokładną konwersję tokenów. Jaka jest kapitalizacja rynkowa AdEx? Kapitalizacja rynkowa dla ADX wynosi $ 19.12M USD . Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu. Jaka jest podaż ADX w obiegu? W obiegu ADX znajduje się 147.90M USD . Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ADX? ADX osiąga ATH w wysokości 3.708280086517334 USD . Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ADX? ADX zaliczył cenę ATL w wysokości 0.034879632974 USD . Jaki jest wolumen obrotu ADX? Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ADX wynosi $ 4.74K USD . Czy w tym roku ADX pójdzie wyżej? ADX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ADX , aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.

Ważne aktualizacje branżowe AdEx (ADX)

Czas (UTC+8) Typ Informacja 11-05 17:18:00 Aktualności branżowe Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98% 11-05 10:42:00 Dane on-chain Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated 11-04 17:22:15 Aktualności branżowe Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear" 11-04 15:40:43 Aktualności branżowe Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h 11-04 13:21:37 Aktualności branżowe Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated 11-04 05:28:00 Aktualności branżowe Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku