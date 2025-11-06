GiełdaDEX+
Aktualna cena AdEx to 0.1293 USD. Śledź aktualizacje cen ADX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ADX łatwo w MEXC już teraz.

Cena AdEx(ADX)

Aktualna cena 1 ADX do USD:

$0.1293
$0.1293$0.1293
+2.21%1D
USD
AdEx (ADX) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:00:59 (UTC+8)

Informacje o cenie AdEx (ADX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.1189
$ 0.1189$ 0.1189
Minimum 24h
$ 0.1302
$ 0.1302$ 0.1302
Maksimum 24h

$ 0.1189
$ 0.1189$ 0.1189

$ 0.1302
$ 0.1302$ 0.1302

$ 3.708280086517334
$ 3.708280086517334$ 3.708280086517334

$ 0.034879632974
$ 0.034879632974$ 0.034879632974

-0.70%

+2.21%

+6.33%

+6.33%

Aktualna cena AdEx (ADX) wynosi $ 0.1293. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ADX wahał się między $ 0.1189 a $ 0.1302, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ADX w historii to $ 3.708280086517334, a najniższy to $ 0.034879632974.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ADX zmieniły się o -0.70% w ciągu ostatniej godziny, o +2.21% w ciągu 24 godzin i o +6.33% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o AdEx (ADX)

No.807

$ 19.12M
$ 19.12M$ 19.12M

$ 4.74K
$ 4.74K$ 4.74K

$ 19.40M
$ 19.40M$ 19.40M

147.90M
147.90M 147.90M

150,000,000
150,000,000 150,000,000

150,000,000
150,000,000 150,000,000

98.60%

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa AdEx wynosi $ 19.12M, przy $ 4.74K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ADX w obiegu wynosi 147.90M, przy całkowitej podaży 150000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 19.40M.

Historia ceny AdEx (ADX) – USD

Śledź zmiany ceny AdEx dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.002796+2.21%
30 Dni$ +0.0211+19.50%
60 dni$ +0.0075+6.15%
90 dni$ -0.0002-0.16%
Dzisiejsza zmiana ceny AdEx

DziśADX odnotował zmianę $ +0.002796 (+2.21%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny AdEx

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +0.0211 (+19.50%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny AdEx

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę ADX o $ +0.0075(+6.15%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny AdEx

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.0002 (-0.16%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe AdEx (ADX)?

Sprawdź teraz stronę historii cen AdEx.

Co to jest AdEx (ADX)

AURA to Twój osobisty agent AI, który sprawia, że nadążanie za Web3 jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Monitoruje rynek, rekomenduje możliwości i wykonuje działania w Twoim imieniu — wszystko na podstawie Twojej aktywności on-chain i profilu ryzyka. Niezależnie od tego, czy chodzi o znalezienie najlepszych protokołów pożyczkowych, odbieranie airdropów, mintowanie NFT czy maksymalizowanie zysków z DeFi — AURA wykonuje całą ciężką pracę za Ciebie. Ramy działania agenta AI AURA umożliwiają również personalizację strategii i automatyzację w aplikacjach i portfelach Web3, jeszcze bardziej podnosząc komfort użytkowania.

AdEx jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w AdEx. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu ADX, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące AdEx na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno AdEx będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny AdEx (w USD)

Jaka będzie wartość AdEx (ADX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w AdEx (ADX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla AdEx.

Sprawdź teraz prognozę ceny AdEx!

Tokenomika AdEx (ADX)

Zrozumienie tokenomiki AdEx (ADX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ADXjuż teraz!

Jak kupić AdEx (ADX)

Szukasz jak kupić AdEx? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić AdEx na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

ADX na lokalne waluty

Zasoby AdEx

Aby lepiej zrozumieć AdEx, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa AdEx
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące AdEx

Jaka jest dziś wartość AdEx (ADX)?
Aktualna cena ADX w USD wynosi 0.1293USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ADX do USD?
Aktualna cena ADX w USD wynosi $ 0.1293. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa AdEx?
Kapitalizacja rynkowa dla ADX wynosi $ 19.12M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ADX w obiegu?
W obiegu ADX znajduje się 147.90M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ADX?
ADX osiąga ATH w wysokości 3.708280086517334 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ADX?
ADX zaliczył cenę ATL w wysokości 0.034879632974 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ADX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ADX wynosi $ 4.74K USD.
Czy w tym roku ADX pójdzie wyżej?
ADX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ADX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe AdEx (ADX)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator ADX do USD

Kwota

ADX
ADX
USD
USD

1 ADX = 0.1293 USD

Handluj ADX

ADX/USDT
$0.1293
$0.1293$0.1293
+2.21%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

