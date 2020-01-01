Tokenomika Acquire.Fi (ACQ) Odkryj kluczowe informacje o Acquire.Fi (ACQ), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Acquire.Fi (ACQ) The Acquire.Fi Mission Acquire.Fi is where Investing and Web3 intersect, creating a new wealth building paradigm for all. Two products, intricately linked:The first crypto M&A marketplace. The Acquire.Fi Mission Acquire.Fi is where Investing and Web3 intersect, creating a new wealth building paradigm for all. Two products, intricately linked:The first crypto M&A marketplace. Oficjalna strona internetowa: https://acquire.fi/ Biała księga: https://docsend.com/view/s/g6j5ms4bhubyrq8x Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4BDCb66B968060D9390C1D12bd29734496205581 Kup ACQ teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Acquire.Fi (ACQ) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Acquire.Fi (ACQ), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 377.32K $ 377.32K $ 377.32K Całkowita podaż: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Podaż w obiegu: $ 150.57M $ 150.57M $ 150.57M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 751.80K $ 751.80K $ 751.80K Historyczne maksimum: $ 0.064729 $ 0.064729 $ 0.064729 Historyczne minimum: $ 0.002401325499129434 $ 0.002401325499129434 $ 0.002401325499129434 Aktualna cena: $ 0.002506 $ 0.002506 $ 0.002506 Dowiedz się więcej o cenie Acquire.Fi (ACQ)

Tokenomika Acquire.Fi (ACQ): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Acquire.Fi (ACQ) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ACQ, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ACQ. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszACQ tokenomikę, poznaj cenę tokena ACQna żywo!

Historia ceny Acquire.Fi (ACQ) Analiza historii ceny ACQ pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ACQ już teraz!

Prognoza ceny ACQ Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ACQ? Nasza strona z prognozami cen ACQ łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ACQ już teraz!

