Informacje o Acala Token (ACA) Acala Token is the utility token that powers the DeFi hub of Polkadot. Incentivizes network nodes to monitor and relay messages to Polkadot. Empowers the community to vote, elect council members, and drive the development of Acala. Oficjalna strona internetowa: https://acala.network/ Biała księga: https://wiki.acala.network/ Block Explorer: https://acala.subscan.io/

Tokenomika i analiza cenowa Acala Token (ACA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Acala Token (ACA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 29.32M $ 29.32M $ 29.32M Całkowita podaż: $ 1.60B $ 1.60B $ 1.60B Podaż w obiegu: $ 1.17B $ 1.17B $ 1.17B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 40.21M $ 40.21M $ 40.21M Historyczne maksimum: $ 4.9 $ 4.9 $ 4.9 Historyczne minimum: $ 0.022200074441219506 $ 0.022200074441219506 $ 0.022200074441219506 Aktualna cena: $ 0.02513 $ 0.02513 $ 0.02513 Dowiedz się więcej o cenie Acala Token (ACA)

Tokenomika Acala Token (ACA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Acala Token (ACA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ACA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ACA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszACA tokenomikę, poznaj cenę tokena ACAna żywo!

Jak kupić ACA Chcesz dodać Acala Token (ACA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ACA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny Acala Token (ACA) Analiza historii ceny ACA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ACA już teraz!

Prognoza ceny ACA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ACA? Nasza strona z prognozami cen ACA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ACA już teraz!

