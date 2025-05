ACA

Acala Token is the utility token that powers the DeFi hub of Polkadot. Incentivizes network nodes to monitor and relay messages to Polkadot. Empowers the community to vote, elect council members, and drive the development of Acala.

NazwaACA

PozycjaNo.678

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.95%

Podaż w obiegu1,166,666,660

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż1,600,000,000

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum3.100866505762959,2022-01-25

Najniższa cena0.02536071740803947,2025-05-31

Publiczny blockchainACALA

Sektor

Media społecznościowe

