Tokenomika 401K (401K)

Odkryj kluczowe informacje o 401K (401K), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 08:04:45 (UTC+8)
USD

Tokenomika i analiza cenowa 401K (401K)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla 401K (401K), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 19.99K
Całkowita podaż:
$ 958.08M
Podaż w obiegu:
$ 958.08M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 19.99K
Historyczne maksimum:
$ 0.00474828
Historyczne minimum:
$ 0.00001926
Aktualna cena:
$ 0
Informacje o 401K (401K)

Oficjalna strona internetowa:
https://x.com/i/communities/1940064013204758876

Tokenomika 401K (401K): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki 401K (401K) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów 401K, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów 401K.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumiesz401K tokenomikę, poznaj cenę tokena 401Kna żywo!

Prognoza ceny 401K

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać 401K? Nasza strona z prognozami cen 401K łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

