Informacje o cenie 401K (401K) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00474828$ 0.00474828 $ 0.00474828 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.54% Zmiana ceny (1D) -0.54% Zmiana ceny (7D) -28.80% Zmiana ceny (7D) -28.80%

Aktualna cena 401K (401K) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs 401K wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs 401K w historii to $ 0.00474828, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki 401K zmieniły się o +0.54% w ciągu ostatniej godziny, o -0.54% w ciągu 24 godzin i o -28.80% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o 401K (401K)

Kapitalizacja rynkowa $ 24.37K$ 24.37K $ 24.37K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 24.37K$ 24.37K $ 24.37K Podaż w obiegu 958.20M 958.20M 958.20M Całkowita podaż 958,197,375.8833203 958,197,375.8833203 958,197,375.8833203

Obecna kapitalizacja rynkowa 401K wynosi $ 24.37K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż 401K w obiegu wynosi 958.20M, przy całkowitej podaży 958197375.8833203. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 24.37K.