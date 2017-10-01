Tokenomika Orchid (OXT) Odkryj kluczowe informacje o Orchid (OXT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Orchid (OXT) The Orchid software is designed to use a custom VPN protocol, similar in scope to OpenVPN or WireGuard. The Orchid protocol is designed for high-performance networking and runs on top of WebRTC, a common web standard, widely used to transmit video and audio from inside browsers. Our protocol is intended to allow users to request access to remote network resources and pay for these resources using OXT via a nanopayments system. The Orchid software is designed to use a custom VPN protocol, similar in scope to OpenVPN or WireGuard. The Orchid protocol is designed for high-performance networking and runs on top of WebRTC, a common web standard, widely used to transmit video and audio from inside browsers. Our protocol is intended to allow users to request access to remote network resources and pay for these resources using OXT via a nanopayments system. Oficjalna strona internetowa: https://www.orchid.com/ Biała księga: https://www.orchid.com/assets/whitepaper/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4575f41308EC1483f3d399aa9a2826d74Da13Deb Kup OXT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Orchid (OXT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Orchid (OXT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 47.90M $ 47.90M $ 47.90M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 997.21M $ 997.21M $ 997.21M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 48.03M $ 48.03M $ 48.03M Historyczne maksimum: $ 1.0366 $ 1.0366 $ 1.0366 Historyczne minimum: $ 0.04663823669209175 $ 0.04663823669209175 $ 0.04663823669209175 Aktualna cena: $ 0.04803 $ 0.04803 $ 0.04803 Dowiedz się więcej o cenie Orchid (OXT)

Tokenomika Orchid (OXT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Orchid (OXT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OXT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OXT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOXT tokenomikę, poznaj cenę tokena OXTna żywo!

Jak kupić OXT Chcesz dodać Orchid (OXT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu OXT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować OXT na MEXC już teraz!

Historia ceny Orchid (OXT) Analiza historii ceny OXT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny OXT już teraz!

Prognoza ceny OXT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OXT? Nasza strona z prognozami cen OXT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena OXT już teraz!

