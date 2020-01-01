Tokenomika R0AR TOKEN (1R0R) Odkryj kluczowe informacje o R0AR TOKEN (1R0R), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o R0AR TOKEN (1R0R) R0AR is the utility token that powers the entire R0ARverse. It's the key to unlocking opportunities within the R0AR decentralized finance ecosystem. R0AR is an ERC-20 token that serves multiple functions within our DeFi ecosystem. As a governance token, it gives holders a voice in shaping the platform's future and provides access to exclusive features, the R0AR Platform, Portal, staking rewards and yield farming. Whether you're staking, farming or trading on the Platform, making your voice heard in the decentralized autonomous organization, or browsing the NFT marketplace, R0AR is at the center of it all. Oficjalna strona internetowa: https://r0ar.io/ Biała księga: https://mirror.xyz/r0ar.eth/pwh71xQKHW5sKOmassbAGiL-eEfxnQMZTJw7FkMl9YA Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xb0415D55f2C87b7f99285848bd341C367FeAc1ea

Tokenomika i analiza cenowa R0AR TOKEN (1R0R) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla R0AR TOKEN (1R0R), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 191.50M $ 191.50M $ 191.50M Historyczne maksimum: $ 0.04521 $ 0.04521 $ 0.04521 Historyczne minimum: $ 0.003689277531738991 $ 0.003689277531738991 $ 0.003689277531738991 Aktualna cena: $ 0.01915 $ 0.01915 $ 0.01915 Dowiedz się więcej o cenie R0AR TOKEN (1R0R)

Tokenomika R0AR TOKEN (1R0R): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki R0AR TOKEN (1R0R) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów 1R0R, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów 1R0R. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz1R0R tokenomikę, poznaj cenę tokena 1R0Rna żywo!

Jak kupić 1R0R Chcesz dodać R0AR TOKEN (1R0R) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu 1R0R, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować 1R0R na MEXC już teraz!

Historia ceny R0AR TOKEN (1R0R) Analiza historii ceny 1R0R pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny 1R0R już teraz!

Prognoza ceny 1R0R Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać 1R0R? Nasza strona z prognozami cen 1R0R łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena 1R0R już teraz!

