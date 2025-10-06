Prognoza ceny R0AR TOKEN (1R0R) (USD)

Sprawdź prognozy cen R0AR TOKEN na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość 1R0R w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Prognoza ceny R0AR TOKEN na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny R0AR TOKEN (1R0R) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy R0AR TOKEN może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.01277. Prognoza ceny R0AR TOKEN (1R0R) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy R0AR TOKEN może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.013408. Prognoza ceny R0AR TOKEN (1R0R) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena 1R0R na 2027 rok wyniesie $ 0.014078 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny R0AR TOKEN (1R0R) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena 1R0R na 2028 rok wyniesie $ 0.014782 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny R0AR TOKEN (1R0R) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena 1R0R w 2029 roku wyniesie $ 0.015522 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny R0AR TOKEN (1R0R) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena 1R0R w 2030 roku wyniesie $ 0.016298 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny R0AR TOKEN (1R0R) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena R0AR TOKEN może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.026547. Prognoza ceny R0AR TOKEN (1R0R) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena R0AR TOKEN może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.043243.

2026 $ 0.013408 5.00%

2027 $ 0.014078 10.25%

2028 $ 0.014782 15.76%

2029 $ 0.015522 21.55%

2030 $ 0.016298 27.63%

2031 $ 0.017113 34.01%

2032 $ 0.017968 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.018867 47.75%

2034 $ 0.019810 55.13%

2035 $ 0.020800 62.89%

2036 $ 0.021841 71.03%

2037 $ 0.022933 79.59%

2038 $ 0.024079 88.56%

2039 $ 0.025283 97.99%

2040 $ 0.026547 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny R0AR TOKEN na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost October 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.01277 0.00%

October 7, 2025(Jutro) $ 0.012771 0.01%

October 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.012782 0.10%

November 5, 2025(30 Dni) $ 0.012822 0.41% Prognoza ceny R0AR TOKEN (1R0R) na dziś Przewidywana cena dla 1R0R w dniu October 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.01277 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny R0AR TOKEN (1R0R) na jutro Na October 7, 2025(Jutro) prognoza ceny 1R0R z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.012771 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa R0AR TOKEN (1R0R) na ten tydzień Do October 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla 1R0R, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.012782 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa R0AR TOKEN (1R0R) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena 1R0R wynosi $0.012822 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen R0AR TOKEN Aktualna cena $ 0.01277$ 0.01277 $ 0.01277 Zmiana ceny (24H) -1.08% Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) $ 10.14K$ 10.14K $ 10.14K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena 1R0R to $ 0.01277. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -1.08%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 10.14K. Ponadto 1R0R ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --. Zobacz na żywo cenę 1R0R

Jak kupić R0AR TOKEN (1R0R) Próbujesz kupić 1R0R? Teraz możesz kupować 1R0R za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić R0AR TOKEN i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić 1R0R teraz

Historyczna cena R0AR TOKEN Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami R0AR TOKEN, cena R0AR TOKEN wynosi 0.01274USD. Podaż w obiegu R0AR TOKEN (1R0R) wynosi 0.00 1R0R , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.01% $ -0.000149 $ 0.01319 $ 0.01273

7 D -0.25% $ -0.00435 $ 0.0174 $ 0.01273

30 Dni -0.63% $ -0.022500 $ 0.03751 $ 0.01273 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin R0AR TOKEN zanotował zmianę ceny o $-0.000149 , co stanowi -0.01% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs R0AR TOKEN osiągnął maksimum na poziomie $0.0174 i minimum na poziomie $0.01273 . Zanotowano zmianę ceny o -0.25% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał 1R0R do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana R0AR TOKEN o -0.63% , co odpowiada około $-0.022500 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny 1R0R. Sprawdź pełną historię cen R0AR TOKEN, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen 1R0R

Jak działa moduł przewidywania ceny R0AR TOKEN (1R0R)? Moduł predykcji ceny R0AR TOKEN to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu 1R0R. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania R0AR TOKEN na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów 1R0R, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę R0AR TOKEN. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość 1R0R. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę 1R0R, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał R0AR TOKEN.

Dlaczego prognoaza ceny 1R0R jest ważna?

Prognozy cen 1R0R są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

