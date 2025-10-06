Aktualna cena R0AR TOKEN to 0.01276 USD. Śledź aktualizacje cen 1R0R do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe 1R0R łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena R0AR TOKEN to 0.01276 USD. Śledź aktualizacje cen 1R0R do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe 1R0R łatwo w MEXC już teraz.

Cena R0AR TOKEN(1R0R)

$0.01276
-1.16%1D
R0AR TOKEN (1R0R) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie R0AR TOKEN (1R0R) (USD)

$ 0.01275
Minimum 24h
$ 0.01319$ 0.01319
$ 0.01275
$ 0.01319
$ 0.05359728874422925
$ 0.003689277531738991
-0.47%

-1.16%

-25.34%

-25.34%

Aktualna cena R0AR TOKEN (1R0R) wynosi $ 0.01276. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs 1R0R wahał się między $ 0.01275 a $ 0.01319, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs 1R0R w historii to $ 0.05359728874422925, a najniższy to $ 0.003689277531738991.

Pod względem krótkoterminowych wyniki 1R0R zmieniły się o -0.47% w ciągu ostatniej godziny, o -1.16% w ciągu 24 godzin i o -25.34% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o R0AR TOKEN (1R0R)

--
$ 10.06K
$ 127.60M
--
10,000,000,000
1,000,000,000,010
ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa R0AR TOKEN wynosi --, przy $ 10.06K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż 1R0R w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 1000000000010. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 127.60M.

Historia ceny R0AR TOKEN (1R0R) – USD

Śledź zmiany ceny R0AR TOKEN dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0001498-1.16%
30 Dni$ -0.02251-63.83%
60 dni$ -0.00783-38.03%
90 dni$ -0.00786-38.12%
Dzisiejsza zmiana ceny R0AR TOKEN

Dziś1R0R odnotował zmianę $ -0.0001498 (-1.16%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny R0AR TOKEN

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.02251 (-63.83%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny R0AR TOKEN

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę 1R0R o $ -0.00783(-38.03%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny R0AR TOKEN

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.00786 (-38.12%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe R0AR TOKEN (1R0R)?

Sprawdź teraz stronę historii cen R0AR TOKEN.

Co to jest R0AR TOKEN (1R0R)

R0AR is the utility token that powers the entire R0ARverse. It's the key to unlocking opportunities within the R0AR decentralized finance ecosystem. R0AR is an ERC-20 token that serves multiple functions within our DeFi ecosystem. As a governance token, it gives holders a voice in shaping the platform's future and provides access to exclusive features, the R0AR Platform, Portal, staking rewards and yield farming. Whether you're staking, farming or trading on the Platform, making your voice heard in the decentralized autonomous organization, or browsing the NFT marketplace, R0AR is at the center of it all.

R0AR TOKEN jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w R0AR TOKEN. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu 1R0R, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące R0AR TOKEN na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno R0AR TOKEN będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny R0AR TOKEN (w USD)

Jaka będzie wartość R0AR TOKEN (1R0R) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w R0AR TOKEN (1R0R) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla R0AR TOKEN.

Sprawdź teraz prognozę ceny R0AR TOKEN!

Tokenomika R0AR TOKEN (1R0R)

Zrozumienie tokenomiki R0AR TOKEN (1R0R) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena 1R0Rjuż teraz!

Jak kupić R0AR TOKEN (1R0R)

Szukasz jak kupić R0AR TOKEN? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić R0AR TOKEN na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

1R0R na lokalne waluty

1 R0AR TOKEN(1R0R) do VND
335.7794
1 R0AR TOKEN(1R0R) do AUD
A$0.0192676
1 R0AR TOKEN(1R0R) do GBP
0.0094424
1 R0AR TOKEN(1R0R) do EUR
0.010846
1 R0AR TOKEN(1R0R) do USD
$0.01276
1 R0AR TOKEN(1R0R) do MYR
RM0.053592
1 R0AR TOKEN(1R0R) do TRY
0.5283916
1 R0AR TOKEN(1R0R) do JPY
¥1.90124
1 R0AR TOKEN(1R0R) do ARS
ARS$18.2025228
1 R0AR TOKEN(1R0R) do RUB
1.0505308
1 R0AR TOKEN(1R0R) do INR
1.1321948
1 R0AR TOKEN(1R0R) do IDR
Rp212.6665816
1 R0AR TOKEN(1R0R) do KRW
17.971822
1 R0AR TOKEN(1R0R) do PHP
0.738804
1 R0AR TOKEN(1R0R) do EGP
￡E.0.6098004
1 R0AR TOKEN(1R0R) do BRL
R$0.0680108
1 R0AR TOKEN(1R0R) do CAD
C$0.0177364
1 R0AR TOKEN(1R0R) do BDT
1.552254
1 R0AR TOKEN(1R0R) do NGN
18.6821712
1 R0AR TOKEN(1R0R) do COP
$49.649798
1 R0AR TOKEN(1R0R) do ZAR
R.0.2195996
1 R0AR TOKEN(1R0R) do UAH
0.5262224
1 R0AR TOKEN(1R0R) do TZS
T.Sh.31.35132
1 R0AR TOKEN(1R0R) do VES
Bs2.3606
1 R0AR TOKEN(1R0R) do CLP
$12.23684
1 R0AR TOKEN(1R0R) do PKR
Rs3.5892604
1 R0AR TOKEN(1R0R) do KZT
6.9840584
1 R0AR TOKEN(1R0R) do THB
฿0.4135516
1 R0AR TOKEN(1R0R) do TWD
NT$0.3884144
1 R0AR TOKEN(1R0R) do AED
د.إ0.0468292
1 R0AR TOKEN(1R0R) do CHF
Fr0.0100804
1 R0AR TOKEN(1R0R) do HKD
HK$0.0992728
1 R0AR TOKEN(1R0R) do AMD
֏4.8888664
1 R0AR TOKEN(1R0R) do MAD
.د.م0.1159884
1 R0AR TOKEN(1R0R) do MXN
$0.2344012
1 R0AR TOKEN(1R0R) do SAR
ريال0.0477224
1 R0AR TOKEN(1R0R) do ETB
Br1.8513484
1 R0AR TOKEN(1R0R) do KES
KSh1.6478264
1 R0AR TOKEN(1R0R) do JOD
د.أ0.00904684
1 R0AR TOKEN(1R0R) do PLN
0.0461912
1 R0AR TOKEN(1R0R) do RON
лв0.0552508
1 R0AR TOKEN(1R0R) do SEK
kr0.1196888
1 R0AR TOKEN(1R0R) do BGN
лв0.0211816
1 R0AR TOKEN(1R0R) do HUF
Ft4.2250912
1 R0AR TOKEN(1R0R) do CZK
0.2640044
1 R0AR TOKEN(1R0R) do KWD
د.ك0.00390456
1 R0AR TOKEN(1R0R) do ILS
0.042108
1 R0AR TOKEN(1R0R) do BOB
Bs0.088044
1 R0AR TOKEN(1R0R) do AZN
0.021692
1 R0AR TOKEN(1R0R) do TJS
SM0.1187956
1 R0AR TOKEN(1R0R) do GEL
0.0347072
1 R0AR TOKEN(1R0R) do AOA
Kz11.6956884
1 R0AR TOKEN(1R0R) do BHD
.د.ب0.00479776
1 R0AR TOKEN(1R0R) do BMD
$0.01276
1 R0AR TOKEN(1R0R) do DKK
kr0.0811536
1 R0AR TOKEN(1R0R) do HNL
L0.333674
1 R0AR TOKEN(1R0R) do MUR
0.5781556
1 R0AR TOKEN(1R0R) do NAD
$0.2198548
1 R0AR TOKEN(1R0R) do NOK
kr0.1273448
1 R0AR TOKEN(1R0R) do NZD
$0.0219472
1 R0AR TOKEN(1R0R) do PAB
B/.0.01276
1 R0AR TOKEN(1R0R) do PGK
K0.05423
1 R0AR TOKEN(1R0R) do QAR
ر.ق0.0464464
1 R0AR TOKEN(1R0R) do RSD
дин.1.273448
1 R0AR TOKEN(1R0R) do UZS
soʻm153.7349044
1 R0AR TOKEN(1R0R) do ALL
L1.0512964
1 R0AR TOKEN(1R0R) do ANG
ƒ0.0228404
1 R0AR TOKEN(1R0R) do AWG
ƒ0.022968
1 R0AR TOKEN(1R0R) do BBD
$0.02552
1 R0AR TOKEN(1R0R) do BAM
KM0.0211816
1 R0AR TOKEN(1R0R) do BIF
Fr37.52716
1 R0AR TOKEN(1R0R) do BND
$0.0163328
1 R0AR TOKEN(1R0R) do BSD
$0.01276
1 R0AR TOKEN(1R0R) do JMD
$2.0487456
1 R0AR TOKEN(1R0R) do KHR
51.2449256
1 R0AR TOKEN(1R0R) do KMF
Fr5.34644
1 R0AR TOKEN(1R0R) do LAK
277.3912988
1 R0AR TOKEN(1R0R) do LKR
Rs3.8583688
1 R0AR TOKEN(1R0R) do MDL
L0.2136024
1 R0AR TOKEN(1R0R) do MGA
Ar56.9642128
1 R0AR TOKEN(1R0R) do MOP
P0.1022076
1 R0AR TOKEN(1R0R) do MVR
0.195228
1 R0AR TOKEN(1R0R) do MWK
MK22.1527636
1 R0AR TOKEN(1R0R) do MZN
MT0.815364
1 R0AR TOKEN(1R0R) do NPR
Rs1.814472
1 R0AR TOKEN(1R0R) do PYG
89.85592
1 R0AR TOKEN(1R0R) do RWF
Fr18.46372
1 R0AR TOKEN(1R0R) do SBD
$0.1050148
1 R0AR TOKEN(1R0R) do SCR
0.1865512
1 R0AR TOKEN(1R0R) do SRD
$0.486156
1 R0AR TOKEN(1R0R) do SVC
$0.1115224
1 R0AR TOKEN(1R0R) do SZL
L0.2197272
1 R0AR TOKEN(1R0R) do TMT
m0.04466
1 R0AR TOKEN(1R0R) do TND
د.ت0.03715712
1 R0AR TOKEN(1R0R) do TTD
$0.0863852
1 R0AR TOKEN(1R0R) do UGX
Sh44.1496
1 R0AR TOKEN(1R0R) do XAF
Fr7.13284
1 R0AR TOKEN(1R0R) do XCD
$0.034452
1 R0AR TOKEN(1R0R) do XOF
Fr7.13284
1 R0AR TOKEN(1R0R) do XPF
Fr1.28876
1 R0AR TOKEN(1R0R) do BWP
P0.1694528
1 R0AR TOKEN(1R0R) do BZD
$0.0256476
1 R0AR TOKEN(1R0R) do CVE
$1.1982916
1 R0AR TOKEN(1R0R) do DJF
Fr2.27128
1 R0AR TOKEN(1R0R) do DOP
$0.798776
1 R0AR TOKEN(1R0R) do DZD
د.ج1.6521648
1 R0AR TOKEN(1R0R) do FJD
$0.02871
1 R0AR TOKEN(1R0R) do GNF
Fr110.9482
1 R0AR TOKEN(1R0R) do GTQ
Q0.0977416
1 R0AR TOKEN(1R0R) do GYD
$2.6682436
1 R0AR TOKEN(1R0R) do ISK
kr1.54396

Zasoby R0AR TOKEN

Aby lepiej zrozumieć R0AR TOKEN, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa R0AR TOKEN
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące R0AR TOKEN

Jaka jest dziś wartość R0AR TOKEN (1R0R)?
Aktualna cena 1R0R w USD wynosi 0.01276USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena 1R0R do USD?
Aktualna cena 1R0R w USD wynosi $ 0.01276. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa R0AR TOKEN?
Kapitalizacja rynkowa dla 1R0R wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż 1R0R w obiegu?
W obiegu 1R0R znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) 1R0R?
1R0R osiąga ATH w wysokości 0.05359728874422925 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla 1R0R?
1R0R zaliczył cenę ATL w wysokości 0.003689277531738991 USD.
Jaki jest wolumen obrotu 1R0R?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla 1R0R wynosi $ 10.06K USD.
Czy w tym roku 1R0R pójdzie wyżej?
1R0R może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny 1R0R, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
