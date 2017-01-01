Tokenomika Horizen (ZEN) Odkryj kluczowe informacje o Horizen (ZEN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Horizen (ZEN) Horizen's mission is to empower people and bring the world together by building a fair and inclusive ecosystem where everyone is rewarded for their contributions. Launched in May 2017, the platform enables real-life uses beyond its native cryptocurrency, ZEN, which is a mineable PoW coin available on major crypto exchanges. Users can securely store and transact ZEN using Horizen's flagship app, Sphere by Horizen. Oficjalna strona internetowa: https://www.horizen.io/ Biała księga: https://www.horizen.io/research/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0xf43eb8de897fbc7f2502483b2bef7bb9ea179229

Tokenomika i analiza cenowa Horizen (ZEN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Horizen (ZEN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 113.91M $ 113.91M $ 113.91M Całkowita podaż: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Podaż w obiegu: $ 17.34M $ 17.34M $ 17.34M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 137.97M $ 137.97M $ 137.97M Historyczne maksimum: $ 166.57 $ 166.57 $ 166.57 Historyczne minimum: $ 3.092439889907837 $ 3.092439889907837 $ 3.092439889907837 Aktualna cena: $ 6.57 $ 6.57 $ 6.57 Dowiedz się więcej o cenie Horizen (ZEN)

Tokenomika Horizen (ZEN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Horizen (ZEN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ZEN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ZEN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszZEN tokenomikę, poznaj cenę tokena ZENna żywo!

Jak kupić ZEN Chcesz dodać Horizen (ZEN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ZEN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ZEN na MEXC już teraz!

Historia ceny Horizen (ZEN) Analiza historii ceny ZEN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ZEN już teraz!

Prognoza ceny ZEN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ZEN? Nasza strona z prognozami cen ZEN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ZEN już teraz!

