STEEM (STEEM) Informatie Steem is an open-source blockchain protocol capable of storing social information and distributing tokens based on a Proof-of-Brain algorithm. As a fast, heavily transacted blockchain, Steem's blockchain protocol is capable of, and is currently powering, multiple user-facing applications including busy.org , d.tube, dlive.io, steemit.com, dsound.audio, and more. Officiële website: https://steem.com/ Whitepaper: https://steem.io/SteemWhitePaper.pdf Block explorer: https://steemdb.io

STEEM (STEEM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor STEEM (STEEM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 64.53M $ 64.53M $ 64.53M Totale voorraad: $ 527.23M $ 527.23M $ 527.23M Circulerende voorraad: $ 527.23M $ 527.23M $ 527.23M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 64.53M $ 64.53M $ 64.53M Hoogste ooit: $ 1.4366 $ 1.4366 $ 1.4366 Laagste ooit: $ 0.0691922977566719 $ 0.0691922977566719 $ 0.0691922977566719 Huidige prijs: $ 0.1224 $ 0.1224 $ 0.1224 Meer informatie over STEEM (STEEM) prijs

STEEM (STEEM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van STEEM (STEEM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal STEEM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel STEEM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van STEEM begrijpt, kun je de live prijs van STEEM token verkennen!

STEEM (STEEM) Prijsgeschiedenis Door de STEEM prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de STEEM prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van STEEM Wil je weten waar je STEEM naartoe gaat? Onze STEEM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van STEEM token!

