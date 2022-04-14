MetYa (MET) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MetYa (MET), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MetYa (MET) Informatie MetYa is an AI-driven Web3 dating platform that provides users with a safe and private dating experience through blockchain and decentralization. Our platform implements the concept of "socializing means profit" through social interaction mining. Our team has 12 years of experience in Web2 social networking and has created projects with hundreds of millions of users. In 2018, we entered Web3 and successfully introduced Web2 users to the Web3 ecosystem to empower users. MetYa is an AI-driven Web3 dating platform that provides users with a safe and private dating experience through blockchain and decentralization. Our platform implements the concept of "socializing means profit" through social interaction mining. Our team has 12 years of experience in Web2 social networking and has created projects with hundreds of millions of users. In 2018, we entered Web3 and successfully introduced Web2 users to the Web3 ecosystem to empower users. Officiële website: https://metya.com/ Whitepaper: https://metya.gitbook.io/metya Block explorer: https://bscscan.com/token/0xa5b000d453143b357dba63f4ee83f2f6fda832b8 Koop nu MET!

MetYa (MET) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MetYa (MET), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 233.40M $ 233.40M $ 233.40M Hoogste ooit: $ 0.3552 $ 0.3552 $ 0.3552 Laagste ooit: $ 0.06088509988318206 $ 0.06088509988318206 $ 0.06088509988318206 Huidige prijs: $ 0.2334 $ 0.2334 $ 0.2334 Meer informatie over MetYa (MET) prijs

MetYa (MET) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MetYa (MET) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MET tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MET tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MET begrijpt, kun je de live prijs van MET token verkennen!

