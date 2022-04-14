EYWA (EYWA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in EYWA (EYWA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

EYWA (EYWA) Informatie EYWA is a unified cross-chain liquidity market and we solve two major problems of the DeFi market: liquidity fragmentation and insecure cross-chain communications. CrossCurve is EYWA's cross-chain trading and yield protocol designed to address the issue of fragmented liquidity. By using Curve's deep liquidity, we help both B2B and retail users enjoy low slippage rates when trading single assets and Curve LP tokens. EYWA is a unified cross-chain liquidity market and we solve two major problems of the DeFi market: liquidity fragmentation and insecure cross-chain communications. CrossCurve is EYWA's cross-chain trading and yield protocol designed to address the issue of fragmented liquidity. By using Curve's deep liquidity, we help both B2B and retail users enjoy low slippage rates when trading single assets and Curve LP tokens. Officiële website: https://eywa.fi/ Whitepaper: https://docs.crosscurve.fi Block explorer: https://etherscan.io/address/0x8cb8C4263EB26b2349d74ea2cB1B27bc40709e12

EYWA (EYWA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor EYWA (EYWA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 262.38K $ 262.38K $ 262.38K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 99.91M $ 99.91M $ 99.91M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.63M $ 2.63M $ 2.63M Hoogste ooit: $ 0.225 $ 0.225 $ 0.225 Laagste ooit: $ 0.002661844328265395 $ 0.002661844328265395 $ 0.002661844328265395 Huidige prijs: $ 0.002626 $ 0.002626 $ 0.002626 Meer informatie over EYWA (EYWA) prijs

EYWA (EYWA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van EYWA (EYWA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal EYWA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel EYWA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van EYWA begrijpt, kun je de live prijs van EYWA token verkennen!

EYWA (EYWA) Prijsgeschiedenis Door de EYWA prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de EYWA prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van EYWA Wil je weten waar je EYWA naartoe gaat? Onze EYWA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van EYWA token!

