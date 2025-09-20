ZKitty Bot ($ZKITTY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.02000904 $ 0.02000904 $ 0.02000904 24 timer lav $ 0.02001452 $ 0.02001452 $ 0.02001452 24 timer høy 24 timer lav $ 0.02000904$ 0.02000904 $ 0.02000904 24 timer høy $ 0.02001452$ 0.02001452 $ 0.02001452 All Time High $ 0.116901$ 0.116901 $ 0.116901 Laveste pris $ 0.00496324$ 0.00496324 $ 0.00496324 Prisendring (1H) +0.00% Prisendring (1D) +0.01% Prisendring (7D) -0.00% Prisendring (7D) -0.00%

ZKitty Bot ($ZKITTY) sanntidsprisen er $0.02001213. I løpet av de siste 24 timene har $ZKITTY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02000904 og et toppnivå på $ 0.02001452, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $ZKITTY er $ 0.116901, mens den rekordlave prisen er $ 0.00496324.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $ZKITTY endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, +0.01% over 24 timer og -0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ZKitty Bot ($ZKITTY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 40.46K$ 40.46K $ 40.46K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 100.06K$ 100.06K $ 100.06K Opplagsforsyning 2.02M 2.02M 2.02M Total forsyning 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ZKitty Bot er $ 40.46K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $ZKITTY er 2.02M, med en total tilgang på 5000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 100.06K.