ZKitty Bot ($ZKITTY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ZKitty Bot ($ZKITTY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ZKitty Bot ($ZKITTY) Informasjon 5333 cute collectibles with powerful airdrop farming utility | Earn tokens by staking NFTs and completing on-chain tasks on Telegram Offisiell nettside: https://www.zkitty.xyz/ Teknisk dokument: https://zkitty-dao.gitbook.io/zkitty-dao-documentation/ Kjøp $ZKITTY nå!

ZKitty Bot ($ZKITTY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ZKitty Bot ($ZKITTY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 40.47K $ 40.47K $ 40.47K Total forsyning: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Sirkulerende forsyning: $ 2.02M $ 2.02M $ 2.02M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 100.08K $ 100.08K $ 100.08K All-time high: $ 0.116901 $ 0.116901 $ 0.116901 All-Time Low: $ 0.00496324 $ 0.00496324 $ 0.00496324 Nåværende pris: $ 0.02001688 $ 0.02001688 $ 0.02001688 Lær mer om ZKitty Bot ($ZKITTY) pris

ZKitty Bot ($ZKITTY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ZKitty Bot ($ZKITTY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $ZKITTY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $ZKITTY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $ZKITTYs tokenomics, kan du utforske $ZKITTY tokenets livepris!

$ZKITTY prisforutsigelse Vil du vite hvor $ZKITTY kan være på vei? Vår $ZKITTY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $ZKITTY tokenets prisforutsigelse nå!

