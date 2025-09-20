Zap (ZAP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00160334 $ 0.00160334 $ 0.00160334 24 timer lav $ 0.00289705 $ 0.00289705 $ 0.00289705 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00160334$ 0.00160334 $ 0.00160334 24 timer høy $ 0.00289705$ 0.00289705 $ 0.00289705 All Time High $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Laveste pris $ 0.00014989$ 0.00014989 $ 0.00014989 Prisendring (1H) +0.60% Prisendring (1D) -40.86% Prisendring (7D) -3.99% Prisendring (7D) -3.99%

Zap (ZAP) sanntidsprisen er $0.00170006. I løpet av de siste 24 timene har ZAP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00160334 og et toppnivå på $ 0.00289705, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZAP er $ 1.16, mens den rekordlave prisen er $ 0.00014989.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZAP endret seg med +0.60% i løpet av den siste timen, -40.86% over 24 timer og -3.99% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Zap (ZAP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 782.09K$ 782.09K $ 782.09K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 884.10K$ 884.10K $ 884.10K Opplagsforsyning 460.00M 460.00M 460.00M Total forsyning 520,000,000.0 520,000,000.0 520,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Zap er $ 782.09K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZAP er 460.00M, med en total tilgang på 520000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 884.10K.