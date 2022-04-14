Zap (ZAP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Zap (ZAP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Zap (ZAP) Informasjon Zap's objective is to be disruptive, driving change in a wide range of global industries, including finance, insurance, real estate, and shipping. Zap will also find applications in dynamic new distributed application protocols, providing new monezation opportunities for individuals and emerging economies. Zap is well-positioned to be the premier provider of data for smart contracts, and stands to potentially monetize any device linked to the Internet of Things (IoT) Zap's core objectives are to: Build a Robust, Source Agnostic Oracle Network Zap is bringing together the existing wealth of global data with the diverse capabilities of distributed applications by ensuring the secure creation of oracles. Incentivize Oracle Creation and Curation Zap is building a global, decentralized data marketplace and populating it with unique incenvization tools, empowering anyone to begin monezing their data. Fuel the Next Generation of Embedded Dapps Zap is supplying a much-needed fundamental piece of the Ethereum ecosystem and the Web 3.0 paradigm, enabling developers to construct Dapps that simply could not function without it. Offisiell nettside: https://zap.org/

Zap (ZAP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Zap (ZAP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 764.14K $ 764.14K $ 764.14K Total forsyning: $ 520.00M $ 520.00M $ 520.00M Sirkulerende forsyning: $ 460.00M $ 460.00M $ 460.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 863.81K $ 863.81K $ 863.81K All-time high: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 All-Time Low: $ 0.00014989 $ 0.00014989 $ 0.00014989 Nåværende pris: $ 0.00166206 $ 0.00166206 $ 0.00166206 Lær mer om Zap (ZAP) pris

Zap (ZAP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Zap (ZAP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZAP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZAP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZAPs tokenomics, kan du utforske ZAP tokenets livepris!

