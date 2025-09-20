Xerberus (XER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.01514937 24 timer høy $ 0.01597176 All Time High $ 0.0209752 Laveste pris $ 0.00268313 Prisendring (1H) +0.47% Prisendring (1D) -0.77% Prisendring (7D) -3.17%

Xerberus (XER) sanntidsprisen er $0.01551555. I løpet av de siste 24 timene har XER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01514937 og et toppnivå på $ 0.01597176, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XER er $ 0.0209752, mens den rekordlave prisen er $ 0.00268313.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XER endret seg med +0.47% i løpet av den siste timen, -0.77% over 24 timer og -3.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Xerberus (XER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.71M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 15.50M Opplagsforsyning 239.55M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Xerberus er $ 3.71M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XER er 239.55M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.50M.