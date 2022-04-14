Xerberus (XER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Xerberus (XER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Xerberus (XER) Informasjon Xerberus is a risk and asset management blockchain designed to provide services to other blockchain ecosystems. Each node within the Xerberus blockchain computes an open-source risk model, assessing risk for most crypto assets within partner ecosystems. The produced risk ratings can be used by dApps to improve resilience and capital efficiency. Investors can benefit directly from Xerberus Risk Ratings by investing in Xerberus indexes, which provide the most secure and decentralized way to benefit from crypto volatility. Offisiell nettside: https://www.xerberus.io/ Teknisk dokument: https://docsend.com/view/qzevbnhr5guutdjx Kjøp XER nå!

Xerberus (XER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Xerberus (XER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.43M $ 3.43M $ 3.43M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 239.55M $ 239.55M $ 239.55M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.31M $ 14.31M $ 14.31M All-time high: $ 0.0209752 $ 0.0209752 $ 0.0209752 All-Time Low: $ 0.00268313 $ 0.00268313 $ 0.00268313 Nåværende pris: $ 0.0143145 $ 0.0143145 $ 0.0143145 Lær mer om Xerberus (XER) pris

Xerberus (XER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Xerberus (XER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XERs tokenomics, kan du utforske XER tokenets livepris!

XER prisforutsigelse Vil du vite hvor XER kan være på vei? Vår XER prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se XER tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!