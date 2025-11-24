XBT pris i dag

Sanntids XBT (XBT) pris i dag er $ 0.00087006, med en 6.36% endring de siste 24 timene. Nåværende XBT til USD konverteringssats er $ 0.00087006 per XBT.

XBT rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 883,590, med en sirkulerende forsyning på 999.73M XBT. I løpet av de siste 24 timene XBT har den blitt handlet mellom $ 0.00078856(laveste) og $ 0.00096638 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.03015309, mens tidenes laveste notering var $ 0.000486.

Kortsiktig har XBT beveget seg -1.58% i løpet av den siste timen og -12.82% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

XBT (XBT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 883.59K$ 883.59K $ 883.59K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 883.59K$ 883.59K $ 883.59K Opplagsforsyning 999.73M 999.73M 999.73M Total forsyning 999,729,758.48 999,729,758.48 999,729,758.48

Nåværende markedsverdi på XBT er $ 883.59K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XBT er 999.73M, med en total tilgang på 999729758.48. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 883.59K.