X314 (X314) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00000941 24 timer lav $ 0.00000994 24 timer høy All Time High $ 0.00175976 Laveste pris $ 0.0000046 Prisendring (1H) +0.86% Prisendring (1D) +0.67% Prisendring (7D) +1.44%

X314 (X314) sanntidsprisen er $0.00000969. I løpet av de siste 24 timene har X314 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000941 og et toppnivå på $ 0.00000994, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til X314 er $ 0.00175976, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000046.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har X314 endret seg med +0.86% i løpet av den siste timen, +0.67% over 24 timer og +1.44% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

X314 (X314) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.69K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.69K Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på X314 er $ 9.69K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på X314 er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.69K.