Whatever Ape (WAPE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0.00240868 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.67% Prisendring (1D) +0.07% Prisendring (7D) -1.93%

Whatever Ape (WAPE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WAPE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WAPE er $ 0.00240868, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WAPE endret seg med -0.67% i løpet av den siste timen, +0.07% over 24 timer og -1.93% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Whatever Ape (WAPE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 20.11K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 20.11K Opplagsforsyning 998.25M Total forsyning 998,253,017.120747

Nåværende markedsverdi på Whatever Ape er $ 20.11K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WAPE er 998.25M, med en total tilgang på 998253017.120747. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 20.11K.