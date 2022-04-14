Whatever Ape (WAPE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Whatever Ape (WAPE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Whatever Ape (WAPE) Informasjon Whatever Ape ($WAPE) is a meme token based on the Solana blockchain. It features an iconic NFT ape character, promoting a humorous and light-hearted investment approach with its motto, "I don't care. I'm just making a profit." The project focuses on community engagement and cultural resonance within the crypto and NFT spaces, without claiming to solve specific technological problems. Instead, Whatever Ape serves as a cultural token that attracts a demographic interested in humor and the viral aspects of the digital age. The primary goal of the Whatever Ape project seems to be to entertain and engage its community while providing opportunities for profit through cryptocurrency. As a meme token, it might not focus heavily on technical or innovative blockchain applications but rather on community building and market trends that capitalize on viral content and the speculative nature of meme tokens. Offisiell nettside: https://whateverape.xyz/ Kjøp WAPE nå!

Whatever Ape (WAPE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Whatever Ape (WAPE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 18.71K $ 18.71K $ 18.71K Total forsyning: $ 998.25M $ 998.25M $ 998.25M Sirkulerende forsyning: $ 998.25M $ 998.25M $ 998.25M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 18.71K $ 18.71K $ 18.71K All-time high: $ 0.00240868 $ 0.00240868 $ 0.00240868 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Whatever Ape (WAPE) pris

Whatever Ape (WAPE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Whatever Ape (WAPE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WAPE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WAPE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WAPEs tokenomics, kan du utforske WAPE tokenets livepris!

WAPE prisforutsigelse Vil du vite hvor WAPE kan være på vei? Vår WAPE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WAPE tokenets prisforutsigelse nå!

