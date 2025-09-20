VLaunch (VPAD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00572221 $ 0.00572221 $ 0.00572221 24 timer lav $ 0.00586182 $ 0.00586182 $ 0.00586182 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00572221$ 0.00572221 $ 0.00572221 24 timer høy $ 0.00586182$ 0.00586182 $ 0.00586182 All Time High $ 0.068909$ 0.068909 $ 0.068909 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) +1.18% Prisendring (7D) -7.59% Prisendring (7D) -7.59%

VLaunch (VPAD) sanntidsprisen er $0.00581742. I løpet av de siste 24 timene har VPAD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00572221 og et toppnivå på $ 0.00586182, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VPAD er $ 0.068909, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VPAD endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, +1.18% over 24 timer og -7.59% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

VLaunch (VPAD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.63M$ 2.63M $ 2.63M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.91M$ 2.91M $ 2.91M Opplagsforsyning 452.52M 452.52M 452.52M Total forsyning 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på VLaunch er $ 2.63M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VPAD er 452.52M, med en total tilgang på 500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.91M.